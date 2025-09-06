Трамп заявил, что был бы рад присутствию Путина на саммите G20 в США

Президент США Дональд Трамп выразил готовность рассмотреть возможность участия лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина в саммите «Большой двадцатки», который пройдёт в 2026 году в Майами. По его словам, такой шаг возможен, если Москва и Пекин проявят интерес.
Отвечая на вопрос журналистов в Овальном кабинете Белого дома, Трамп отметил, что с радостью приветствовал бы их присутствие. Он подчеркнул, что этот вариант требует обсуждения и зависит от позиции самих лидеров.
Американский президент добавил, что Путин и Си Цзиньпин могли бы принять участие в качестве наблюдателей, хотя выразил сомнение, что они согласятся на такой статус. Тем не менее он подчеркнул открытость к диалогу по данному вопросу.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что второй раунд переговоров Путина и Трампа может пройти в ближайшее время.