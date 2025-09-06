Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев в ноябре прибудет в Москву для участия в заседании Совета глав правительств стран-участниц объединения.
Как сообщил заместитель генсека организации Сухэль Хан, в рамках встречи ожидается подписание ряда документов, связанных с экономическим сотрудничеством.
Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что глава европейской дипломатии Кая Каллас осознала неизбежность краха западной концепции «миропорядка, основанного на правилах». По его словам, реакция Каллас на итоги саммита ШОС в Китае свидетельствует о панике в Брюсселе.
