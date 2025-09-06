Губернатор Красноярского края вручил награды врачам кардиоцентра

«Вы оказываете помощь жителям 30 регионов страны, — отметил Михаил Котюков. — Я хочу в этот праздничный день вспомнить тех, кто стоял у истоков, — ваших педагогов, наставников и всю краевую систему здравоохранения, благодаря которой кардиоцентр сегодня один из лидеров российского здравоохранения. Вы первыми берётесь за новые методы, за вами следуют другие. Работы немало, но вы достойно и во благо людей справляетесь со всеми задачами».