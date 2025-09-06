Губернатор Красноярского края вручил награды врачам кардиоцентра

Торжественный концерт в честь уникального медицинского учреждения -федерального центра сердечно-сосудистой хирургии состоялся в театре оперы и балета им. Д. А. Хворостовского. В этом сентябре исполнилось 15 лет с момента открытия центра, изменившего судьбы десяткам тысяч людей — и малыша, попавшего на операционный стол спустя сутки после рождения, и пациента в возрасте 101 год.
Поздравить коллектив приехали представители исполнительной и законодательной власти региона и города, коллеги и пациенты.
Со словами благодарности за спасение жизней к медикам обратился губернатор края:
«Вы оказываете помощь жителям 30 регионов страны, — отметил Михаил Котюков. — Я хочу в этот праздничный день вспомнить тех, кто стоял у истоков, — ваших педагогов, наставников и всю краевую систему здравоохранения, благодаря которой кардиоцентр сегодня один из лидеров российского здравоохранения. Вы первыми берётесь за новые методы, за вами следуют другие. Работы немало, но вы достойно и во благо людей справляетесь со всеми задачами».
Врачи были удостоены высоких государственных наград. Заведующему клинико-диагностической лабораторией Джону Грищенко присвоено звание «Заслуженный врач РФ». Докторам Эдуарду Иваницкому и Константину Ильиных вручили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, доктору Марку Ганкину и старшей медсестре Евгении Осиповой — знак отличия Красноярского края «За трудовые заслуги».
Присутствовали на торжественном мероприятии пациенты, в том числе Ульяна Мазур — она была прооперирована почти сразу после открытия кардиологического центра.
К юбилею кардиологического учреждения вышла книга, которую автор — главный врач Валерий Сакович назвал «Галактики кардиохирургии». В ее основу легли интересные клинические случаи, исторические моменты развития кардиоцентра и кардиохирургии в Красноярском крае.