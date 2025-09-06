Ричмонд
Автовладельцы смогут сами создавать номера с 2026 года

С 1 января 2026 года в Казахстане вступит в силу новый Налоговый кодекс. Он внесет некоторые изменения и для автовладельцев, в том числе откроет возможность выбирать любые числовые и буквенные комбинации на автомобильные номера примерно за 40 тыс. тенге, передает интернет-портал El.kz.

Источник: EL.kz

Ранее водителям были доступны только номера повышенного спроса, или так называемые VIP-номера, за которые приходилось платить от 224 124 до 1 120 620 тенге в 2025 году за «красивую» комбинацию цифр из установленного законом списка с разными или тремя одинаковыми буквами.

В новом Налоговом кодексе список дополнится всевозможными «зеркальными» цифровыми комбинациями, такими как 181, 272, 363, 454, 595, 737, 818, 949 и другие. Номер с ними и произвольными буквами будет стоить 15 месячных расчетных показателей (МРП), а с выбранными одинаковыми буквами — 72 МРП. Напомним, что в 2026 году МРП может вырасти до 4 325 тенге. Соответственно, новые VIP-номера будут стоить 64 875 тенге и 311 400 тенге.

Кроме того, с 2026 года казахстанцы смогут официально выбрать любые желаемые цифровые и буквенные обозначения на номера своих авто. Если числа на них не входят в утвержденный законом список повышенного спроса и не являются «зеркальными», а буквы не одинаковые, то стоимость такого выбора составит 10 МРП, или 43 250 тенге в 2026 году.

Для тех, кто предпочитает «простой» номер, цена останется символической — чуть больше 11 тысяч тенге. Новые правила дадут казахстанцам свободу проявить фантазию и сделать свой автомобиль по-настоящему уникальным.

Также новый Налоговый кодекс предусматривает изменения и по налогу на легковые автомобили: для машин со сроком эксплуатации от 10 до 20 лет налог снизится на 30%, а для авто старше 20 лет — на 50%. Уберут повышенные ставки для легковых автомобилей с объемом двигателя свыше трех литров, ввезенных или произведенных в Казахстане после 31 декабря 2013 года.