Песков назвал «Силу Сибири — 2» коммерческой сделкой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума заявил, что соглашение по проекту «Сила Сибири — 2» носит исключительно коммерческий характер и не связано с политикой. По его словам, подобные сделки всегда строятся на принципе взаимной выгоды.
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил о подписании юридически обязывающего меморандума между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC). Документ предусматривает строительство газопровода «Сила Сибири — 2», а также транзитной магистрали через Монголию под названием «Союз Восток».
Проект предполагает поставки газа из Западной Сибири в Китай сроком на 30 лет. Песков подчеркнул, что в данном соглашении прежде всего учитываются интересы сторон как партнеров по бизнесу, а не как участников политического процесса.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры по проекту газопровода «Сила Сибири — 2» были долгими, все участники экономической деятельности стремятся к достижению результата.