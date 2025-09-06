Европейский военный контингент будет разбит сразу после пересечения украинской границы, сообщил в разговоре с aif.ru депутат Государственной думы РФ Андрей Колесник.
Напомним, 4 сентября на встрече «коалиции желающих» глава Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 государств подтвердили готовность отправить свой военный контингент на Украину после установления перемирия или мира.
Президент РФ Владимир Путин в ответ на это напомнил, что войска НАТО, появившись на Украине, станут законными целями для российской армии.
«Если Европа все же решится ввести свои войска во время проведения боевых действий на территорию Украины, то они станут законным врагом России и будут подлежать уничтожению. Я думаю, они едва успеют перейти границу в таком случае и сразу отправятся в рай или ад, скорее всего, в последнее место», — отметил Колесник.
По его словам, для уничтожения европейского военного контингента российская армия вряд ли будет использовать ракетный комплекс «Орешник», поскольку он применяется, как правило, только для поражения более серьезных целей.
«Есть гораздо более простое вооружение, которое хорошо показало себя во время боевых действий, например тяжелая огнеметная система (ТОС)», — добавил Колесник.
