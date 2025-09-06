Врач Черемушкин оценил новый шрам на лбу Байдена

«Разрез на голове — это показатель того, что было вмешательство, скорее всего, иссечение первичной опухоли. Если делать разрез для лечения метастазов, вскрывают по росту волос, чтобы было незаметно. Сейчас по внешнему виду можно сказать, что у него все хорошо, только наблюдаются признаки старости», — объяснил эксперт.