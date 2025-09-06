Врач Черемушкин оценил новый шрам на лбу Байдена

Крупный шрам на лбу экс-президента США Джо Байдена указывает на возможное оперативное вмешательство для лечения онкологического заболевания, рассказал aif.ru кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин.
По его словам, на голове у Байдена могла появиться первичная меланома, которая привела его на стол хирурга.
«Разрез на голове — это показатель того, что было вмешательство, скорее всего, иссечение первичной опухоли. Если делать разрез для лечения метастазов, вскрывают по росту волос, чтобы было незаметно. Сейчас по внешнему виду можно сказать, что у него все хорошо, только наблюдаются признаки старости», — объяснил эксперт.
По словам онколога, при поверхностной или первичной форме меланомы в дальнейшем люди особых проблем не имеют и живут без признаков болезни.
Как стало известно, пользователи обратили внимание на новые кадры с Байденом, которые появились в Сети. Они рассмотрели крупный шрам на голове экс-президента США. По данным американских СМИ, причиной стала операцию Моса, которую проводят для лечения самых распространенных форм рака кожи. У Байдена диагностировали одно из заболеваний этого типа.