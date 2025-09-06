Владимир Зеленский отказывается приезжать в Москву на переговоры из-за принципа, чтобы не потерять статус главного западного русофоба. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил политолог Владимир Скачко.
Напомним, ранее российский лидер Владимир Путин повторно пригласил Зеленского в Москву, гарантировав ему полную безопасность. Глава киевского режима в очередной раз отказался.
«Он отказывается, потому что строит из себя героя-русофоба, несломленного якобы и такого храброго, пытается показать, что он наравне с другими западными лидерами типа президента США Дональда Трампа и главы Франции Эммануэля Макрона», — отметил он.
По словам политолога, Зеленский, если и приедет в Москву, то только в качестве политического преступника для участия в судебном процессе.
В то же время европейская «коалиция желающих» продолжает рассказывать о том, что они готовят военный контингент для отправки на Украину.
Депутат ГД Андрей Колесник, однако, сообщил, что Макрон и Мерц не найдут европейцев, готовых умереть за Украину.