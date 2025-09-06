Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скачко: Зеленский не едет в Москву из-за страха потерять статус русофоба

Зеленский ранее снова отказался приезжать на переговоры в Москву.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский отказывается приезжать в Москву на переговоры из-за принципа, чтобы не потерять статус главного западного русофоба. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил политолог Владимир Скачко.

Напомним, ранее российский лидер Владимир Путин повторно пригласил Зеленского в Москву, гарантировав ему полную безопасность. Глава киевского режима в очередной раз отказался.

«Он отказывается, потому что строит из себя героя-русофоба, несломленного якобы и такого храброго, пытается показать, что он наравне с другими западными лидерами типа президента США Дональда Трампа и главы Франции Эммануэля Макрона», — отметил он.

По словам политолога, Зеленский, если и приедет в Москву, то только в качестве политического преступника для участия в судебном процессе.

В то же время европейская «коалиция желающих» продолжает рассказывать о том, что они готовят военный контингент для отправки на Украину.

Депутат ГД Андрей Колесник, однако, сообщил, что Макрон и Мерц не найдут европейцев, готовых умереть за Украину.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше