На Восточном экономическом форуме официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западная модель, основанная на концепции «мягкой силы» и инструментах влияния вместо полноценной культуры, стала уязвимым местом этого подхода.
Она отметила, что США фактически сами провозгласили себя лидерами в сфере массовой и популярной культуры, а многие страны приняли такую расстановку ролей. По её словам, именно такой утилитарный взгляд на культуру делает этот механизм слабым.
Захарова подчеркнула, что Голливуд транслирует образ американской жизни и так называемой «американской мечты», что привело к формированию идеологии отмены культуры. При этом, как она отметила, культуру невозможно «отменить» — она может со временем угаснуть или исчезнуть, но не быть упразднённой искусственно. В то же время в США допускают её искажение и подмену, так как рассматривают культуру не как ценность, а как инструмент влияния.
По словам дипломата, такой же прагматичный подход американцы применяют и к другим культурам, в том числе российской и китайской.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на Западе нельзя никому верить без юридически обязывающих документов.