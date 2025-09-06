Ричмонд
Захарова: подход Запада к культуре является его «ахиллесовой пятой»

Она отметила, что США фактически сами провозгласили себя лидерами в сфере массовой и популярной культуры&

На Восточном экономическом форуме официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западная модель, основанная на концепции «мягкой силы» и инструментах влияния вместо полноценной культуры, стала уязвимым местом этого подхода.

Она отметила, что США фактически сами провозгласили себя лидерами в сфере массовой и популярной культуры, а многие страны приняли такую расстановку ролей. По её словам, именно такой утилитарный взгляд на культуру делает этот механизм слабым.

Захарова подчеркнула, что Голливуд транслирует образ американской жизни и так называемой «американской мечты», что привело к формированию идеологии отмены культуры. При этом, как она отметила, культуру невозможно «отменить» — она может со временем угаснуть или исчезнуть, но не быть упразднённой искусственно. В то же время в США допускают её искажение и подмену, так как рассматривают культуру не как ценность, а как инструмент влияния.

По словам дипломата, такой же прагматичный подход американцы применяют и к другим культурам, в том числе российской и китайской.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на Западе нельзя никому верить без юридически обязывающих документов.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше