Захарова: подход Запада к культуре является его «ахиллесовой пятой»

Захарова подчеркнула, что Голливуд транслирует образ американской жизни и так называемой «американской мечты», что привело к формированию идеологии отмены культуры. При этом, как она отметила, культуру невозможно «отменить» — она может со временем угаснуть или исчезнуть, но не быть упразднённой искусственно. В то же время в США допускают её искажение и подмену, так как рассматривают культуру не как ценность, а как инструмент влияния.