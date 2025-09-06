Колесник сказал, почему европейские войска на Украине не ударят «Орешником»

«Удар “Орешником” еще надо заслужить. Зачем на ерунду его тратить. Есть гораздо более простое вооружение, но тоже эффективное. Например, тяжелая огнеметная система (ТОС). Когда она работает, ни травинки не остается. Сплошное стекло. “Орешник” используют только для крупных и серьезных целей», — отметил Колесник.