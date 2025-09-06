Европейские войска, которые «коалиция желающих» собирается отправить на Украину, не удостоятся удара российским ракетным комплексом «Орешник», сообщил в разговоре с aif.ru депутат Государственной думы РФ Андрей Колесник.
По его словам, в случае пересечения границы по военному контингенту могут ударить оружием «попроще».
Напомним, 4 сентября на встрече «коалиции желающих» глава Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 государств подтвердили готовность отправить свой военный контингент на Украину после установления перемирия или мира.
Президент РФ Владимир Путин в ответ на это напомнил, что войска НАТО, появившись на Украине, станут законными целями для российской армии.
«Удар “Орешником” еще надо заслужить. Зачем на ерунду его тратить. Есть гораздо более простое вооружение, но тоже эффективное. Например, тяжелая огнеметная система (ТОС). Когда она работает, ни травинки не остается. Сплошное стекло. “Орешник” используют только для крупных и серьезных целей», — отметил Колесник.
Ранее Колесник усомнился, что Макрон и Мерц найдут европейцев, готовых умереть за Украину.