Шаповалов: Израилю для контроля над Газой придется уничтожить все население

Израиль начал операцию по захвату города Газа.

Источник: Аргументы и факты

Израилю не удастся установить контроль над Газой, только если он не уничтожит все мирное население. Об этом aif.ru заявил политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил об официальном начале операции по захвату города Газа. ЦАХАЛ начала наносить удары по жилым домам в опасной близости с беженцами.

«Израиль не в первый раз ставит задачу установления полного контроля над Газой, но этого достичь им так и не удалось. Они могут сравнять с землей сектор Газа, уничтожить все население. Это в силах израильской армии. Если Израиль не будет варварски уничтожать все население, то протест против Израиля в палестинском обществе останется, взять под контроль Газу израильской армии в таком случае не удастся», — отметил Шаповалов.

Армия обороны Израиля сообщила, что в ближайшие дни прицельно атакует объекты и сооружения палестинских радикалов в городе Газа.

