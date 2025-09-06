Шаповалов: Израилю для контроля над Газой придется уничтожить все население

Израилю не удастся установить контроль над Газой, только если он не уничтожит все мирное население. Об этом aif.ru заявил политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил об официальном начале операции по захвату города Газа. ЦАХАЛ начала наносить удары по жилым домам в опасной близости с беженцами.
«Израиль не в первый раз ставит задачу установления полного контроля над Газой, но этого достичь им так и не удалось. Они могут сравнять с землей сектор Газа, уничтожить все население. Это в силах израильской армии. Если Израиль не будет варварски уничтожать все население, то протест против Израиля в палестинском обществе останется, взять под контроль Газу израильской армии в таком случае не удастся», — отметил Шаповалов.
Армия обороны Израиля сообщила, что в ближайшие дни прицельно атакует объекты и сооружения палестинских радикалов в городе Газа.