Шаповалов: Израилю для контроля над Газой придется уничтожить все население

«Израиль не в первый раз ставит задачу установления полного контроля над Газой, но этого достичь им так и не удалось. Они могут сравнять с землей сектор Газа, уничтожить все население. Это в силах израильской армии. Если Израиль не будет варварски уничтожать все население, то протест против Израиля в палестинском обществе останется, взять под контроль Газу израильской армии в таком случае не удастся», — отметил Шаповалов.