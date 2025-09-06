Зеленский отказался ехать в Москву и пригласил Путина в Киев

В Кремле ранее заявили, что Путин готов к личным переговорам с украинским президентом и в случае его приезда в Москву будут обеспечены все условия для работы. Российская сторона пообещала полную безопасность и подчеркнула, что приглашение направлено на диалог, а не на капитуляцию Украины.