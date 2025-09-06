Зеленский отказался ехать в Москву и пригласил Путина в Киев

Владимир Зеленский отверг предложение российского президента Владимира Путина встретиться в Москве, заявив, что готов принять его только в Киеве.
По словам украинского лидера, визит в российскую столицу невозможен, пока Украина ежедневно подвергается ракетным обстрелам. Заявление прозвучало на фоне разрушенного завода в Закарпатье, который, по версии Киева, занимался производством кофемашин. После удара на предприятии начался пожар, продолжавшийся несколько суток.
Киев сомневается в готовности Москвы к переговорам.
Зеленский подчеркнул, что предложение о встрече в Москве выглядит как условие, которое изначально делает переговоры невозможными. Он отметил, что Москва говорит о переговорах, но реальной готовности к мирному диалогу пока не демонстрирует.
В Госдуме считают приглашение тестом на мир.
Депутат Госдумы Дмитрий Белик охарактеризовал предложение Путина как проверку искренности намерений Киева. По его мнению, если бы Зеленский действительно стремился к урегулированию конфликта, место встречи не имело бы решающего значения.
Россия гарантировала безопасность Зеленскому в Москве.
В Кремле ранее заявили, что Путин готов к личным переговорам с украинским президентом и в случае его приезда в Москву будут обеспечены все условия для работы. Российская сторона пообещала полную безопасность и подчеркнула, что приглашение направлено на диалог, а не на капитуляцию Украины.
НАТО может направить тысячи военных на Украину.
На фоне отказа от поездки в Москву Зеленский сообщил, что Киев обсуждает с союзниками размещение на территории Украины значительного контингента НАТО. По его словам, речь идёт о тысячах военнослужащих. В Москве предупредили, что такие силы станут законной целью для российской армии.
Европа отходит от идеи отправки военных.
Несмотря на заявления Киева, в Европе усиливается скепсис по поводу участия в военной миссии. Премьер Баварии Маркус Зёдер назвал идею нереалистичной, сославшись на ограниченные возможности немецких вооружённых сил. Аналогичную позицию выразили Польша, Италия, Румыния, Япония и Хорватия, заявив, что не готовы подвергать риску своих граждан ради участия в конфликте.