Зеленский ответил на предложение Путина приехать в Москву на переговоры

Владимир Зеленский получит «уникальный шанс» для урегулирования военного конфликта, если приедет в Москву по приглашению Владимира Путина. Об этом высказался экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович*. Он отметил, что за 34 года РФ и Киев «наделали такое количество взаимных глупостей» и «так далеко зашли по пути оскорблений и взаимного вреда», что им давно необходимо было договориться о переговорах.