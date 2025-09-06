Зеленский ответил на предложение Путина приехать в Москву на переговоры

Украинский президент Владимир Зеленский отказался от предложения российского коллеги Владимира Путина приехать в Москву на переговоры.
— Я не могу поехать в Москву, — сказал он в интервью американскому каналу ABC.
При этом глава Украины добавил, что «к встрече готов», причем «в любом формате».
3 сентября на пресс-конференции по итогам своего визита в КНР Владимир Путин предложил Владимиру Зеленскому приехать в Москву и провести там переговоры, если он готов к этому. 4 сентября украинский лидер заявил, что такое предложение главы России означает, что на самом деле Кремль якобы не желает этой встречи.
Владимир Зеленский получит «уникальный шанс» для урегулирования военного конфликта, если приедет в Москву по приглашению Владимира Путина. Об этом высказался экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович*. Он отметил, что за 34 года РФ и Киев «наделали такое количество взаимных глупостей» и «так далеко зашли по пути оскорблений и взаимного вреда», что им давно необходимо было договориться о переговорах.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.