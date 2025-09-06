Юрий Трутнев подвел предварительные итоги ВЭФ — 2025

Завершился десятый, юбилейный ВЭФ. Кратко подведу итоги. Форум для нас — не просто очередное мероприятие, не только количество участников. Это, в первую очередь, итог работы по выполнению поручений Президента РФ Владимира Владимировича Путина по ускоренному социально-экономическому развитию Дальнего Востока. Дальний Восток превосходит среднероссийские показатели по всем ключевым направлениям. Именно эта работа является фундаментом предстоящих преобразований.