Юрий Трутнев подвел предварительные итоги ВЭФ — 2025

Заместитель Председателя Правительства РФ — полпред Президента РФ в ДФО, глава Оргкомитета ВЭФ Юрий Трутнев подвел предварительные результаты юбилейного, десятого Восточного экономического форума прошедшего на кампусе ДВФУ во Владивостоке.
Завершился десятый, юбилейный ВЭФ. Кратко подведу итоги. Форум для нас — не просто очередное мероприятие, не только количество участников. Это, в первую очередь, итог работы по выполнению поручений Президента РФ Владимира Владимировича Путина по ускоренному социально-экономическому развитию Дальнего Востока. Дальний Восток превосходит среднероссийские показатели по всем ключевым направлениям. Именно эта работа является фундаментом предстоящих преобразований.
Юрий Трутнев также добавил, что благодаря механизмам господдержки реализуются 2890 инвестиционных проектов на общую сумму 10,6 триллионов рублей, из которых уже инвестировано 5,1 триллионов рублей, введено 950 предприятий, создано 170 тысяч рабочих мест.
Предварительно были озвучены основные цифры ВЭФ. В Форуме приняли участие 7300 человек, включая 1418 представителей СМИ из 75 стран и территорий. В работе Форума принимало участие 14 глав дипломатических представительств.
«Сейчас подписано 283 соглашения на общую сумму более 6 триллионов 40 миллиардов рублей. Хочу сразу отметить, что эта цифра не складывается напрямую с вложенными 5 триллионами рублей в проекты, реализуемые при господдержке. Однако существенная часть этих проектов, по которым подписаны соглашения, будет реализована», — подчеркнул Юрий Трутнев.
Напомним, что сегодня, 6 сентября в рамках ВЭФ проходит Молодежный форум «День будущего».