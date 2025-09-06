Путин зовет, Макрон запрещает: приедет ли Зеленский в Москву

«Пока не известно, будут ли они вообще заводить свои войска на Украину, потому что теоретически Европа к этому готова, по большей части французы и британцы, но им надо еще найти тех людей, которые поедут на территорию Украины. Думаю, в этих странах помирать никто не собирается», — отметил Колесник.