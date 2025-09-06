Путин зовет, Макрон запрещает: приедет ли Зеленский в Москву

Пока европейские лидеры из «коалиции желающих» собирают военный контингент для возможной отправки на территорию Украины после заключения мира, Владимир Зеленский в очередной раз отказывается приезжать на переговоры в Москву.
Политологи и эксперты в разговоре с aif.ru рассказали, когда Зеленский все же приедет в столицу России и почему против европейских войск не будут использовать «Орешник».
Два пути Зеленского.
Владимир Зеленский приедет в Москву в двух случаях: на суд в качестве политического преступника или подписывать капитуляцию Украины после демократических выборов в стране. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил политолог Владимир Скачко.
Напомним, президент России Владимир Путин ранее повторно пригласил Зеленского в Москву, гарантировав ему полную безопасность.
Российский лидер, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, отметил, что считает Москву лучшим местом для возможной встречи с главой киевского режима. Однако последний снова отказался.
«Зеленский приедет в Москву только как международный преступник, если соответствующий судебный процесс будут проводить в российской столице, а не на Донбассе. Второй вариант — в качестве легитимного президента Украины, который имеет право подписывать государственные документы. Но в этом случае должно быть отменено военное положение на Украине и проведены честные демократические выборы», — отметил эксперт.
Скачко добавил, что сейчас Зеленский отказывается приезжать в Москву, несмотря на то, что настаивает на встрече РФ и Украины на уровне глав государств, из-за боязни потерять статус главного русофоба.
«Он отказывается, потому что строит из себя героя-русофоба, якобы несломленного, пытается показать, что он наравне с другими западными лидерами типа президента США Дональда Трампа и лидера Франции Эммануэля Макрона», — добавил он.
Примечательно, что бывший депутат Верховной рады Олег Царев, отвечая на тот же вопрос aif.ru, не стал исключать приезд Зеленского в Москву для переговоров.
«Может, Зеленский и согласится», — сказал он.
Удар «Орешником» еще надо заслужить.
Пока Зеленский публично соглашается на переговоры, но отказывается ехать в Москву, европейские лидеры яростно перебирают способы своего воздействия в рамках украинского конфликта.
В Париже 4 сентября в очередной раз собралась «коалиция желающих». После встречи глава Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 государств подтвердили готовность отправить свой военный контингент на Украину после установления перемирия или мира.
Путин в ответ на это напомнил, что войска НАТО, появившись на Украине, станут законными целями для российской армии.
Депутат Государственной думы РФ Андрей Колесник, комментируя вероятность введения на территорию Украины европейского военного контингента, отметил, что вряд ли Европа вообще найдет достаточное количество местных жителей, готовых умереть за киевский режим.
«Пока не известно, будут ли они вообще заводить свои войска на Украину, потому что теоретически Европа к этому готова, по большей части французы и британцы, но им надо еще найти тех людей, которые поедут на территорию Украины. Думаю, в этих странах помирать никто не собирается», — отметил Колесник.
Он добавил, что если они все же осмелятся и перейдут границу, то сразу станут законными целями военных ВС РФ.
«Думаю, они едва успеют перейти границу и сразу отправятся в рай или ад, скорее всего, в последнее место», — добавил депутат ГД.
Колесник подчеркнул, что, вероятнее всего, для удара по контингенту не будут использовать российский ракетный комплекс «Орешник», поскольку он поражает только серьезные и важные цели.
«Удар “Орешником” еще надо заслужить. Есть гораздо более простое вооружение, но тоже эффективное. Например, тяжелая огнеметная система (ТОС). Когда она работает, ни травинки не остается», — заключил он.
