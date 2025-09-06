Дмитрий Медведев поздравил Ким Чен Ына с годовщиной основания КНДР

Медведев подчеркнул, что СССР первым признал новое государство на Корейском полуострове. Он также отметил, что с тех пор республика смогла занять место среди сильных суверенных государств и под руководством Ким Чен Ына проявляет стойкость перед внешними угрозами, вносит вклад в обеспечение безопасности в Азии.