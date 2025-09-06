Дмитрий Медведев поздравил Ким Чен Ына с годовщиной основания КНДР

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев направил генеральному секретарю Трудовой партии Кореи Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму в связи с предстоящей годовщиной основания КНДР, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Медведев подчеркнул, что СССР первым признал новое государство на Корейском полуострове. Он также отметил, что с тех пор республика смогла занять место среди сильных суверенных государств и под руководством Ким Чен Ына проявляет стойкость перед внешними угрозами, вносит вклад в обеспечение безопасности в Азии.
Зампредседателя Совета безопасности РФ добавил, что всестороннее стратегическое партнёрство России и КНДР, основанное на дружбе и соседских отношениях, отвечает интересам народов обеих стран и продолжает укрепляться. Он выделил значимость взаимодействия между «Единой Россией» и Трудовой партией Кореи и выразил уверенность, что это способствует дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества между государствами.
Прежде стало известно, что президент России Владимир Путин подарил главе КНДР Ким Чен Ыну 24 лошади породы орловский рысак, которых так любит северокорейский лидер. В 2022 году лидеру КНДР уже привозили 30 скакунов. Глава России подарил 24 лошади: 19 жеребцов и пять кобыл. Животных доставили в КНДР через сухопутную границу с Приморским краем.