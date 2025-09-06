Демешин договорился о поддержке экспорта хабаровских товаров на ВЭФ-2025

Глава края подчеркнул, что Хабаровский край является опорным промышленным регионом Дальнего Востока и играет важную роль в развитии несырьевого экспорта России.
«Мы продолжим сотрудничество с Российским экспортным центром для выполнения задач национального проекта по международной кооперации и экспорту. Это позволит максимально эффективно использовать потенциал края, создавая новые рабочие места и повышая уровень жизни жителей», — заявил Демешин.
Среди перспективных проектов губернатор назвал создание экспортного филиала Национального центра «Россия» на Большом Уссурийском острове, ориентированного на китайских туристов. Объект включен в дорожную карту по развитию российской части острова по поручению Президента России Владимира Путина.