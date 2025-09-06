Политолог Блохин сказал, когда Европа откажется от поддержки Украины

Политолог-американист Константин Блохин рассказал aif.ru, когда Европа откажется поддерживать Киев в украинском конфликте.
Комментируя прошедшую накануне встречу «коалиции желающих» в Париже, он отметил, что произойдет это только в одном случае.
«Договариваться с РФ Европа начнет только тогда, когда российские войска будут уже у Киева стоять, когда поймут, что все рушится, что Украина — отработанный актив… Сейчас нет никакого обрушения. Да, ВС РФ в ходе военной специальной операции продавливает противника на всех направлениях, но не такими темпами, условно говоря, которые бы напугали партнеров Украины», — сказал Блохин.
Политолог добавил, что европейские лидеры считают, что «еще можно тянуть резину», и пытаются вновь возложить финансовое бремя украинского конфликта на США, чего, конечно же, не хочет президент Дональд Трамп.
«И вот этот звонок “коалиции желающих” американскому лидеру после того, как его спецпосланник Уиткофф покинул встречу, по сути, является лишь попыткой продемонстрировать, что Запад един, что позиция по Украине консолидирована, хотя это далеко не так», — отметил Блохин.
Ранее Блохин объяснил aif.ru, почему спецпосланник президента США Стив Уиткофф так быстро покинул встречу «коалиции желающих».