Ричмонд
+32°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: США хотят переключиться со сдерживания РФ и Китая на оборону

Соединенные Штаты Америки намерены переориентироваться со сдерживания РФ и КНР на обеспечение обороны своей континентальной части и безопасности в Западном полушарии. Об этом написало издание Politico, процитировав выдержки из новой редакции Стратегии нацобороны (СНО) США, которую подготовил Пентагон.

Соединенные Штаты Америки намерены переориентироваться со сдерживания РФ и КНР на обеспечение обороны своей континентальной части и безопасности в Западном полушарии. Об этом написало издание Politico, процитировав выдержки из новой редакции Стратегии нацобороны (СНО) США, которую подготовил Пентагон.

Проект документа передали на рассмотрение американского министра обороны Пита Хегсета. В новой СНО приоритет отдали «внутренним и региональным миссиям», а не «противодействию соперникам, таким как Россия и Китай», говорится в статье.

— Это будет крупный сдвиг для Штатов и союзников на различных континентах. Старые, пользующиеся доверием обещания со стороны США, ставятся под сомнение, — заявил изданию один из источников.

Замминистра обороны по политическим делам Элбридж Колби и его подчиненные также пересматривают расстановку Вооруженных сил США за границей и готовят обзор, который касается противоракетной и противовоздушной обороны. Ожидается, что эти документы обнародуют в октябре, передает ТАСС.

Соединенные Штаты Америки планируют постепенно прекратить финансирование программ содействия безопасности армиям европейских стран, граничащих с РФ. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники.