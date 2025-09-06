Politico: США хотят переключиться со сдерживания РФ и Китая на оборону

Соединенные Штаты Америки намерены переориентироваться со сдерживания РФ и КНР на обеспечение обороны своей континентальной части и безопасности в Западном полушарии. Об этом написало издание Politico, процитировав выдержки из новой редакции Стратегии нацобороны (СНО) США, которую подготовил Пентагон.
Проект документа передали на рассмотрение американского министра обороны Пита Хегсета. В новой СНО приоритет отдали «внутренним и региональным миссиям», а не «противодействию соперникам, таким как Россия и Китай», говорится в статье.
— Это будет крупный сдвиг для Штатов и союзников на различных континентах. Старые, пользующиеся доверием обещания со стороны США, ставятся под сомнение, — заявил изданию один из источников.
Замминистра обороны по политическим делам Элбридж Колби и его подчиненные также пересматривают расстановку Вооруженных сил США за границей и готовят обзор, который касается противоракетной и противовоздушной обороны. Ожидается, что эти документы обнародуют в октябре, передает ТАСС.
Соединенные Штаты Америки планируют постепенно прекратить финансирование программ содействия безопасности армиям европейских стран, граничащих с РФ. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники.