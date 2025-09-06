Востоковед Котков рассказал о значении сестры Ким Чен Ына в КНДР

«Она, без сомнений, является кандидатом в наследники. Северная Корея — это, в общем-то, монархия, облеченная в республиканские одежды. Желая того или нет, власти страны воспроизводят традиционную для себя политическую систему, которая существовала практически до 20 века. Учитывая, что в КНДР, по сути, действует престолонаследие, влияние Ким Ё Чжон, безусловно, велико. Она позиционирует себя как активный лидер», — отмечает Кирилл Котков в комментарии aif.ru.