Востоковед Котков рассказал о значении сестры Ким Чен Ына в КНДР

Младшая сестра главы КНДР Ким Ё Чжон демонстрирует лидерские качества.

Источник: Аргументы и факты

Главным кандидатом на пост следующего главы КНДР является младшая сестра действующего лидера Ким Чен Ына по имени Ким Ё Чжон. На это указал востоковед Кирилл Котков в комментарии aif.ru.

37-летняя представительница правящей династии стала участником переговоров между РФ и КНДР на саммите ШОС в Китае. Многие обратили внимание, что после официальной части женщина села в российский лимузин «Аурус» вместе с Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном.

«Она, без сомнений, является кандидатом в наследники. Северная Корея — это, в общем-то, монархия, облеченная в республиканские одежды. Желая того или нет, власти страны воспроизводят традиционную для себя политическую систему, которая существовала практически до 20 века. Учитывая, что в КНДР, по сути, действует престолонаследие, влияние Ким Ё Чжон, безусловно, велико. Она позиционирует себя как активный лидер», — отмечает Кирилл Котков в комментарии aif.ru.

По словам эксперта, в Северной Корее нет предубеждений о том, что женщины не могут занимать высокие государственные посты.

«Как в любой социалистической стране, вопросу о равноправии женщин в КНДР всегда уделялось очень большое внимание», — сказал Кирилл Котков.

Ким Ё Чжон училась в Швейцарии под именем Пак Ми-хян. Вернувшись, окончила Университет имени Ким Ир Сена, специальность — компьютерные науки. Вступила в партийный аппарат и стала помощницей брата.

