Песков назвал очень важной инициативу Китая о глобальном управлении

Пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме назвал инициативу Китая по вопросам глобального управления одной из очень важных в текущий переходный период. По его словам, это значимая инициатива, появившаяся в сложившееся время перемен.
Песков также подчеркнул, что предложенная Китаем концепция нового глобального управления служит началом дискуссии. В ответ на вопрос, обсуждалась ли эта инициатива на российско китайских переговорах в Пекине и можно ли считать её стартом широкого разговора о глобальном управлении, он ответил, что это скорее начало, отметив, что идея была выдвинута на саммите ШОС.
«Скорее последнее. Это начало. Инициатива была выдвинута на саммите ШОС», — сказал Песков.
Ранее президент России Владимир Путин положительно оценил китайскую инициативу в сфере глобального управления. По его мнению, эта концепция важна и своевременна, поскольку направлена на конструктивное сотрудничество. Он отметил, что его визит в Китай был насыщенным и включал в себя несколько значимых мероприятий.