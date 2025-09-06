Песков назвал очень важной инициативу Китая о глобальном управлении

Песков также подчеркнул, что предложенная Китаем концепция нового глобального управления служит началом дискуссии. В ответ на вопрос, обсуждалась ли эта инициатива на российско китайских переговорах в Пекине и можно ли считать её стартом широкого разговора о глобальном управлении, он ответил, что это скорее начало, отметив, что идея была выдвинута на саммите ШОС.