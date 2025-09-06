Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на противоречие в политике Великобритании: страна заявляет о защите прав меньшинств, но при этом поддерживает Киев, где, по её словам, отсутствует толерантность к этническим и языковым группам на подконтрольных территориях.
Выступая на полях Восточного экономического форума вместе с режиссёром Никитой Михалковым и помощником президента, председателем Российского военно-исторического общества Владимиром Мединским, Захарова отметила, что британские и американские киноакадемии требуют обязательного присутствия представителей меньшинств в фильмах для их рассмотрения в качестве номинантов. Она подчеркнула, что именно Лондон оказывает финансовую и военную поддержку Киеву, который, по её словам, разрушил уважение к языковым сообществам.
Дипломат добавила, что русскоязычных жителей Украины нельзя отнести к меньшинству, поскольку они составляют значительную часть населения, и выразила недоумение по поводу двойных стандартов западных стран.
