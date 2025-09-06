Выступая на полях Восточного экономического форума вместе с режиссёром Никитой Михалковым и помощником президента, председателем Российского военно-исторического общества Владимиром Мединским, Захарова отметила, что британские и американские киноакадемии требуют обязательного присутствия представителей меньшинств в фильмах для их рассмотрения в качестве номинантов. Она подчеркнула, что именно Лондон оказывает финансовую и военную поддержку Киеву, который, по её словам, разрушил уважение к языковым сообществам.