Потери личного состава вооруженных сил Украины с начала специальной военной операции сосатвляют 1,8 млн человек, сообщил советник президента России Антон Кобяков журналистам на брифинге в завершающий день Х Восточного экономического форума.
«ВСУ потеряли 1,8 млн человек личного состава с начала СВО, — сказал он. — В среднем в день ВСУ отпарвляют на убой по 650 человек. Происходит настоящий геноцид украинского народа, который осуществляет киевская хунта под руководством британских военных специалисты».
Эти факты замалчивают, добавил Кобяков, но теперь они нашли подтверждение.
«Главный вывод один — с узурпатором власти на Украине Зеленским вести диалог невозможно», — заключил советник российского президента.