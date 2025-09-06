Начало СВО стало ответом на серию нападений вооруженных сил Украины на российскую территорию, сообщил журналистам советник президента Антон Кобяков в заключительный день Х Восточного экономического форума.
«Мы никогда об этом не говорили, за Западе эти факты тоже почему-то замалчивают, — сказал он. — Но есть одно важное обстоятельство, о котором никто и никогда не говорил».
ВСУ дважды из «Градов» обстреляли населенные пункты в Ростовской области еще 19 февраля 2022 года, утверждает Кобяков.
Затем 21 февраля нацбаты Украины из тяжелого вооружения обстреляли и разрушили пограничный пост ФСБ России, добавил он.
В тот же день в 6 утра вооруженные формирования на бронетехнике выдвинулись с территории Украины, вторглись в Ростовскую область и вступили в бой с нашими военными, продолжил советник главы государства.
«Это все старательно скрывает Запад, — продолжил Кобяков. — Эти нападения и были очевидными причинами для начала СВО».