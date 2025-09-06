Кобяков: Путин и Трамп улучшили отношения стран, договорившись сблизить позиции

Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп пришли к соглашению о сближении своих позиций, что фактически способствовало улучшению отношений между двумя странами. С таким заявлением выступил советник российского лидера, ответственный секретарь по подготовке и проведению Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков.
Чиновник дал комментарии журналистам во время ВЭФ, который проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября.
— Он (ВЭФ — прим. «ВМ») проходит после очень важных событий, когда наш президент и Трамп договорились сблизить позиции, фактически улучшив отношения, — приводит его слова РИА Новости.
22 августа Путин заявил, что отношения России и США находятся на низком уровне, однако благодаря президентству Дональда Трампа свет в конце тоннеля замаячил. Теперь Москва рассчитывает на полномасштабное восстановление отношений с Вашингтоном.
Саммит между президентами США и России завершился в ночь на субботу, 16 августа, по московскому времени. Что известно о первой почти за шесть лет встрече политиков — в отдельном материале «Вечерней Москвы».