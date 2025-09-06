Ричмонд
+32°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кобяков: Путин и Трамп улучшили отношения стран, договорившись сблизить позиции

Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп пришли к соглашению о сближении своих позиций, что фактически способствовало улучшению отношений между двумя странами. С таким заявлением выступил советник российского лидера, ответственный секретарь по подготовке и проведению Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков.

Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп пришли к соглашению о сближении своих позиций, что фактически способствовало улучшению отношений между двумя странами. С таким заявлением выступил советник российского лидера, ответственный секретарь по подготовке и проведению Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков.

Чиновник дал комментарии журналистам во время ВЭФ, который проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября.

— Он (ВЭФ — прим. «ВМ») проходит после очень важных событий, когда наш президент и Трамп договорились сблизить позиции, фактически улучшив отношения, — приводит его слова РИА Новости.

22 августа Путин заявил, что отношения России и США находятся на низком уровне, однако благодаря президентству Дональда Трампа свет в конце тоннеля замаячил. Теперь Москва рассчитывает на полномасштабное восстановление отношений с Вашингтоном.

Саммит между президентами США и России завершился в ночь на субботу, 16 августа, по московскому времени. Что известно о первой почти за шесть лет встрече политиков — в отдельном материале «Вечерней Москвы».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше