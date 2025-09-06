Войска РФ у Киева: эксперт Блохин сказал, когда Европа откажется от Украины

Встреча «коалиции желающих» в Париже, на которой страны Европы в очередной раз обсудили украинский конфликт, по сути, не принесла никаких положительных результатов Киеву. Политолог-американист Константин Блохин объяснил aif.ru, почему спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф покинул мероприятие буквально через 20 минут после его начала и сказал, когда ЕС окончательно прекратит поддерживать киевский режим.
В Европе нет единой позиции по Украине.
«Европейские лидеры на встрече “коалиции желающих” пытались сделать хорошую мину при плохой игре, показать, что они консолидированы. Но очевидно, что этой консолидированности нет», — уверен Блохин.
К примеру, по словам политолога, сегодня Европа заявляет о готовности отправить войска на Украину, но с оговорками, как раз из-за отсутствия четкой позиции, как это должно быть реализовано.
«Они хотели бы выступить против России единым фронтом, но единства нет, по отдельности делать это никто не хочет. Поэтому и появляются оговорки в духе: “Мы готовы отправить войска на Украину только после заморозки конфликта, когда начнется переговорный процесс и если сама Россия позволит это сделать”», — сказал Блохин.
По сути, в ходе встречи «коалиции желающих» достигнуто ничего не было, добавил политолог.
«Европейцы хотели как-то компенсировать эффект встречи ШОС, китайского военного парада. То есть показать, что не только страны Глобального Юга реализуют какие-то планы, но и они пытаются какие-то планы вынашивать», — отметил Блохин.
Почему Уиткофф быстро покинул встречу.
Блохин объяснил, почему спецпосланник президента США Стив Уиткофф так быстро покинул встречу «коалиции желающих».
«Это говорит о том, что США не заинтересованы тратить на Украину свои деньги и свои ресурсы в огромных объемах, чего очень сильно хочет Европа. И Уиткофф все-таки не тот уровень, учитывая, что на встрече присутствовали лидеры европейских государств. С точки зрения логики на встречу должен был приехать президент США Трамп, а он отправил своего спецпосланника. Прочувствуйте уровень: отправил не вице-президента, ни госсекретаря, а советника, по сути», — сказал Блохин.
Политолог отметил, что сам факт того, что на встречу «коалиции желающих» был отправлен Уиткофф, уже демонстрирует позицию о том, что США не намерены больше «тянуть лямку по Украине».
«То есть, условно говоря, как было при Байдене, уже не будет», — констатировал Блохин.
Когда Европа откажется от поддержки Украины.
В конечном счете и Европа откажется поддерживать киевский режим, отметил политолог и сказал, в каком случае это произойдет.
«Договариваться с РФ Европа начнет только тогда, когда российские войска будут уже у Киева стоять, когда поймут, что все рушится, что Украина — отработанный актив… Сейчас нет никакого обрушения. Да, ВС РФ в ходе военной специальной операции продавливает противника на всех направлениях, но не такими темпами, условно говоря, которые бы напугали партнеров Украины», — поделился Блохин.
Политолог добавил, что европейские лидеры считают, что «еще можно тянуть резину», и все время пытаются вновь возложить финансовое бремя украинского конфликта на США, чего, конечно же, не хочет президент Дональд Трамп.
«И вот этот звонок “коалиции желающих” американскому лидеру после того, как его спецпосланник Уиткофф покинул встречу, по сути, является лишь попыткой продемонстрировать, что Запад един, что позиция по Украине консолидирована, хотя это далеко не так», — подытожил Блохин.