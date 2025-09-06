Войска РФ у Киева: эксперт Блохин сказал, когда Европа откажется от Украины

«Это говорит о том, что США не заинтересованы тратить на Украину свои деньги и свои ресурсы в огромных объемах, чего очень сильно хочет Европа. И Уиткофф все-таки не тот уровень, учитывая, что на встрече присутствовали лидеры европейских государств. С точки зрения логики на встречу должен был приехать президент США Трамп, а он отправил своего спецпосланника. Прочувствуйте уровень: отправил не вице-президента, ни госсекретаря, а советника, по сути», — сказал Блохин.