Песков: инициатива КНР о глобальном управлении стала началом разговора

Напомним, с 31 августа по 1 сентября в городе Тяньцзинь в Китае прошло 25-е заседание Совета глав государств-членов ШОС и саммит в формате «ШОС+». На саммите ШОС Си Цзиньпин выдвинул инициативу глобального управления, которая основывается на пяти основных принципах — суверенное равенство, верховенство международного права, многосторонность, человекоцентричный подход и ориентация на действия. Эта инициатива была поддержана лидерами стран и международных организаций, присутствовавших на саммите «ШОС+».