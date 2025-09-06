Песков: инициатива КНР о глобальном управлении стала началом разговора

Инициатива глобального управления, выдвинутая председателем КНР Си Цзиньпином на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), является началом разговора, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
На полях Восточного экономического форума журналисты поинтересовались у Пескова, обсуждалась ли инициатива КНР на российско-китайских переговорах в Пекине и можно ли ее считать началом большого разговора о глобальном управлении.
«Скорее последнее. Это начало. Инициатива была выдвинута на саммите ШОС», — приводит слова Пескова РИА Новости.
Отметим, на пресс-конференции по итогам визита в Китай российский лидер Владимир Путин подчеркнул значимость и актуальность выдвинутой инициативы глобального управления.
Напомним, с 31 августа по 1 сентября в городе Тяньцзинь в Китае прошло 25-е заседание Совета глав государств-членов ШОС и саммит в формате «ШОС+». На саммите ШОС Си Цзиньпин выдвинул инициативу глобального управления, которая основывается на пяти основных принципах — суверенное равенство, верховенство международного права, многосторонность, человекоцентричный подход и ориентация на действия. Эта инициатива была поддержана лидерами стран и международных организаций, присутствовавших на саммите «ШОС+».