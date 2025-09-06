Ричмонд
Песков: инициатива КНР о глобальном управлении стала началом разговора

Си Цзиньпин выступил с инициативой на саммите ШОС.

Источник: Аргументы и факты

Инициатива глобального управления, выдвинутая председателем КНР Си Цзиньпином на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), является началом разговора, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

На полях Восточного экономического форума журналисты поинтересовались у Пескова, обсуждалась ли инициатива КНР на российско-китайских переговорах в Пекине и можно ли ее считать началом большого разговора о глобальном управлении.

«Скорее последнее. Это начало. Инициатива была выдвинута на саммите ШОС», — приводит слова Пескова РИА Новости.

Отметим, на пресс-конференции по итогам визита в Китай российский лидер Владимир Путин подчеркнул значимость и актуальность выдвинутой инициативы глобального управления.

Напомним, с 31 августа по 1 сентября в городе Тяньцзинь в Китае прошло 25-е заседание Совета глав государств-членов ШОС и саммит в формате «ШОС+». На саммите ШОС Си Цзиньпин выдвинул инициативу глобального управления, которая основывается на пяти основных принципах — суверенное равенство, верховенство международного права, многосторонность, человекоцентричный подход и ориентация на действия. Эта инициатива была поддержана лидерами стран и международных организаций, присутствовавших на саммите «ШОС+».

