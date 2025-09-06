Ричмонд
+32°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Советник президента Кобяков подвел окончательные итоги ВЭФ-2025

Форум во Владивостоке собрал рекордное число участников.

Источник: Аргументы и факты

Советник президента России Антон Кобяков подвел окончательные итоги Х Восточного экономического форума, который завершается сегодня во Владивостоке.

«Приехало больше 8,4 тысячи участников из 75 стран и территорий, — сказал он. — Самые представительные делегации прибыли из Китая, Монголии, Индии, Японии и Лаоса».

В дни проведения ВЭФ-2025 было подписано 353 соглашения на общую сумму 6,5 млрд рублей (без учета контрактов, содержащих коммерческую тайну).

«В дни форума провели спортивные соревнования, по сути — миниолимпиаду, — добавил Кобяков. — Прошел фестиваль культуры “Владивостокские сезоны”. Экспозиция “Улицы Дальнего Востока”, развернутая на набережной кампуса Дальневосточного федерального университета, продолжит работу до 9 сентября».