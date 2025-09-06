Советник президента Кобяков подвел окончательные итоги ВЭФ-2025

Советник президента России Антон Кобяков подвел окончательные итоги Х Восточного экономического форума, который завершается сегодня во Владивостоке.
«Приехало больше 8,4 тысячи участников из 75 стран и территорий, — сказал он. — Самые представительные делегации прибыли из Китая, Монголии, Индии, Японии и Лаоса».
В дни проведения ВЭФ-2025 было подписано 353 соглашения на общую сумму 6,5 млрд рублей (без учета контрактов, содержащих коммерческую тайну).
«В дни форума провели спортивные соревнования, по сути — миниолимпиаду, — добавил Кобяков. — Прошел фестиваль культуры “Владивостокские сезоны”. Экспозиция “Улицы Дальнего Востока”, развернутая на набережной кампуса Дальневосточного федерального университета, продолжит работу до 9 сентября».