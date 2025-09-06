Стало известно, о чем договорились Путин и Трамп на Аляске: президенты настроены на улучшение отношений

Напомним, переговоры Путина и Трампа состоялись состоялась 15 августа на территории военной базы Эльмендорф-Ричардсон, расположенной в городе Анкоридж, штат Аляска. В ходе встречи Путин на английском языке предложил Трампу встретиться повторно в Москве. Глава Белого дома, реагируя на предложение, не исключил такой возможности. Кроме того, американский лидер назвал это предложение «интересным», заявив также о своей готовности рассмотреть его, невзирая на потенциальную критику.