Стало известно, о чем договорились Путин и Трамп на Аляске: президенты настроены на улучшение отношений

Президент России и США Владимир Путин и США Дональд Трамп договорились сблизить свои позиции, фактически улучшив отношения Москвы и Вашингтона. Такое заявление сделал советник российского лидера, ответственный секретарь по подготовке и проведению Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков.
В интервью РИА Новости помощник российского лидера отметил, что Восточно-экономический форум «проходит после очень важных событий, когда наш президент и президент Трамп договорились сблизить позиции, фактически улучшив отношения».
Напомним, переговоры Путина и Трампа состоялись состоялась 15 августа на территории военной базы Эльмендорф-Ричардсон, расположенной в городе Анкоридж, штат Аляска. В ходе встречи Путин на английском языке предложил Трампу встретиться повторно в Москве. Глава Белого дома, реагируя на предложение, не исключил такой возможности. Кроме того, американский лидер назвал это предложение «интересным», заявив также о своей готовности рассмотреть его, невзирая на потенциальную критику.
Путин позже рассказал, что он и Трамп называют друг друга по имени. Также российский президент отметил, что относится к американскому коллеге с большим уважением и благодарен ему за попытки урегулировать конфликт на Украине.
Как писал сайт KP.RU, российский лидер выразил надежду, что договоренности, достигнутые в ходе российско-американской встрече на высшем уровне на Аляске, создают основу для мирного урегулирования украинского конфликта. Он отметил, что достигнутые тогда договоренности открывают путь к установлению мира.
Тем временем официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Трамп осознает катастрофическую роль, которую США на Украине. Дипломат обратила внимание на искреннее желание американского лидера принимать участие в урегулировании конфликта на Украине.
Кроме того, Захарова отметила, что Россия ждет Трампа с ответным визитом. Она напомнила, что российский президент Владимир Путин публично пригласил американского коллегу в Москву.