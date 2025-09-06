Участниками мероприятий ВЭФ-2025 стали 8,4 тыс. представителей 75 стран

Напомним, ВЭФ проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Основная его тема— «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». Пленарное заседание Восточного экономического форумас участием президента России Владимира Путина продлилось 2 часа 56 минут.