Участниками мероприятий ВЭФ-2025 стали 8,4 тыс. представителей 75 стран

Участниками мероприятий X Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке, стали более 8,4 тыс. человек из 75 стран и территорий, сообщил советник президента РФ, ответсек Оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.
«В форуме приняли участие более 8 400 участников и представителей СМИ из 75 стран и территорий», — заявил он представителями СМИ на итоговой пресс-конференции.
Кобякова рассказал, что самые большие делегации прибыли на форум из КНР, Монголии, Индии, Японии и Лаоса.
В Спортивных играх, которые состоялись рамках форума, приняли участие атлеты из 26 государств.
Кобяков также рассказал, что в дни проведения ВЭФ-2025 было подписано 353 соглашения, общая сумма которых составила 6,5 млрд рублей (без учета контрактов, содержащих коммерческую тайну).
Напомним, ВЭФ проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Основная его тема— «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». Пленарное заседание Восточного экономического форумас участием президента России Владимира Путина продлилось 2 часа 56 минут.