Жанибек Тайжанов назначен вице-министром транспорта РК

Постановлением Правительства Республики Казахстан Тайжанов Жанибек Жумаевич назначен на должность вице-министра транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Правительства, передает агентство Kazinform.

Источник: Правительство РК

Жанибек Тайжанов родился в 1982 году в Акмолинской области. Окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, Казахский университет путей сообщения, Академию гражданской авиации.

Трудовую деятельность начал в 2003 году, долгие годы работал в филиалах НК «Қазақстан темір жолы».

В 2014—2019 гг. — директор департамента Министерства по инвестициям и развитию, Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

2019−2022 гг. — заместитель председателя Комитета транспорта МИИР РК.

2022−2024 гг. — первый заместитель генерального директора, генеральный директор — председатель Правления АО «Пассажирские перевозки» НК «Қазақстан темір жолы».

С октября 2024 по настоящее время — председатель Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта РК.