Ричмонд
+32°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лидер ХСС Зёдер: Бундесвер не готов к размещению войск НАТО на Украине

Для реализации подобной задачи не хватает ни личного состава, ни необходимой техники, заявил Маркус Зёдер.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Баварии и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер выразил мнение, что войска Германии не располагают достаточными ресурсами для участия в возможном размещении войск НАТО на Украине.

В интервью изданию Rheinische Post Зёдер отметил, что считает маловероятным размещение натовских сил на Украине, подчеркнув неготовность Бундесвера к подобной операции.

По его словам, для реализации подобной задачи не хватает ни личного состава, ни необходимой техники. «Россия ни в коем случае не приняла бы это. Потому что это было бы первым шагом вступления Украины в НАТО», — добавил немецкий политик.

Ранее в газете Washington Post появилась информация о том, что европейские страны рассматривают вариант предоставления гарантий безопасности Украине, предполагающий дислокацию демонстративных сил вдали от линии боевого соприкосновения и проведение обучения украинских военнослужащих.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше