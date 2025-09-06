Лидер ХСС Зёдер: Бундесвер не готов к размещению войск НАТО на Украине

Премьер-министр Баварии и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер выразил мнение, что войска Германии не располагают достаточными ресурсами для участия в возможном размещении войск НАТО на Украине.
В интервью изданию Rheinische Post Зёдер отметил, что считает маловероятным размещение натовских сил на Украине, подчеркнув неготовность Бундесвера к подобной операции.
По его словам, для реализации подобной задачи не хватает ни личного состава, ни необходимой техники. «Россия ни в коем случае не приняла бы это. Потому что это было бы первым шагом вступления Украины в НАТО», — добавил немецкий политик.
Ранее в газете Washington Post появилась информация о том, что европейские страны рассматривают вариант предоставления гарантий безопасности Украине, предполагающий дислокацию демонстративных сил вдали от линии боевого соприкосновения и проведение обучения украинских военнослужащих.