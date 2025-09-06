Ричмонд
+32°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Травников и Останина обсудили защиту семьи и детства в Новосибирской области

Останина отметила слаженную позицию Новосибирской области по законопроектам в сфере семьи и детства, а также ответственное отношение региональных властей.

Останина отметила слаженную позицию Новосибирской области по законопроектам в сфере семьи и детства, а также ответственное отношение региональных властей.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл встречу с председателем комитета Госдумы по защите семьи Ниной Останиной. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Обсуждали приоритеты семейной политики, поддержку материнства, отцовства и профилактику неблагополучия в семьях. Травников подчеркнул: регион активно участвует в федеральных инициативах и поддерживает социально ориентированные НКО, реализующие важные проекты.

Останина отметила слаженную позицию Новосибирской области по законопроектам в сфере семьи и детства, а также ответственное отношение региональных властей. Отметим, что встреча прошла с участием министра труда и соцразвития Елены Бахаревой.

Ранее стало известно, что студентки в Новосибирске будут получать больше пособий по беременности и родам.