Травников и Останина обсудили защиту семьи и детства в Новосибирской области

Останина отметила слаженную позицию Новосибирской области по законопроектам в сфере семьи и детства, а также ответственное отношение региональных властей.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл встречу с председателем комитета Госдумы по защите семьи Ниной Останиной. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Обсуждали приоритеты семейной политики, поддержку материнства, отцовства и профилактику неблагополучия в семьях. Травников подчеркнул: регион активно участвует в федеральных инициативах и поддерживает социально ориентированные НКО, реализующие важные проекты.
Останина отметила слаженную позицию Новосибирской области по законопроектам в сфере семьи и детства, а также ответственное отношение региональных властей. Отметим, что встреча прошла с участием министра труда и соцразвития Елены Бахаревой.
Ранее стало известно, что студентки в Новосибирске будут получать больше пособий по беременности и родам.