Песков: мир переживает период трансформации международных отношений

Инициатива о глобальном управлении очень важна в переходном периоде, заявил пресс-секретарь Путина.

Источник: Аргументы и факты

Мир находится в процессе трансформации системы международных, правовых и экономических отношений, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума.

«Вся система международных отношений, система международных экономических отношений, международно-правовых отношений фактически трансформируется. Но в какую сторону, точно мы пока не знаем», — приводит его слова РИА Новости.

По словам пресс-секретаря президента РФ, идея председателя КНР Си Цзиньпина о новом глобальном управлении, озвученная на саммите ШОС, является очень важной «в этом транзитарном периоде, в котором мы находимся».

Песков также напомнил, что глава РФ Владимир Путин поддержал ее.

Напомним, на пресс-конференции по итогам визита в Китай российский лидер указал на значимость и актуальность инициативы глобального управления.

Отметим, на саммите ШОС Си Цзиньпин выдвинул инициативу глобального управления, основанную на принципах суверенного равенства, верховенства международного права, многосторонности, человекоцентричном подходе и ориентации на действия.

