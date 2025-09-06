Ричмонд
Посольство Канады в Астане ищет сотрудника с зарплатой 16 млн тенге в год

Обязанностей за такие деньги и будущего сотрудника будет немало — он будет поддерживать граждан Канады по любым возникающим у них вопросам, в том числе, в случае чрезвычайных ситуаций и несчастных случаев, пишет El.kz.

Вакансия опубликована на сайте канадского правительства. Контракт, судя по описанию, заключают с соискателем на полгода.

Кандидатов, как сообщается на сайте, будут оценивать с учетом их послужного списка. При этом, правительство Канады поощряет обучение и развитие сотрудников.

Краткое описание обязанностей будущего сотрудника:

  • Предоставлять консульские услуги канадцам, попавшим в беду, и вести консульские дела в регионах Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
  • Обрабатывать заявления на получение паспортов и гражданства и предоставлять нотариальные услуги
  • Оказывать поддержку двум офисам Почетного консула Канады в Центральной Азии
  • Способствовать подготовке посольства к чрезвычайным ситуациям и управлению кризисными ситуациями
  • Анализировать и оценивать информацию для выработки обоснованных рекомендаций
  • Проводить исследования по вопросам, связанным с консульской программой в регионе
  • Представлять посольство при общении с канадцами за рубежом, официальными лицами в Центральной Азии и коллегами-единомышленниками, а также другими собеседниками, такими как местные организации
  • Развивать и поддерживать осведомленность о местных условиях и создавать сеть соответствующих контактов
  • Осуществлять административную и финансовую деятельность в рамках программы и, при необходимости, выполнять другие связанные с этим обязанности.