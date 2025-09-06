Посольство Канады в Астане ищет сотрудника с зарплатой 16 млн тенге в год

Вакансия опубликована на сайте канадского правительства. Контракт, судя по описанию, заключают с соискателем на полгода.
Кандидатов, как сообщается на сайте, будут оценивать с учетом их послужного списка. При этом, правительство Канады поощряет обучение и развитие сотрудников.
Краткое описание обязанностей будущего сотрудника:
- Предоставлять консульские услуги канадцам, попавшим в беду, и вести консульские дела в регионах Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
- Обрабатывать заявления на получение паспортов и гражданства и предоставлять нотариальные услуги
- Оказывать поддержку двум офисам Почетного консула Канады в Центральной Азии
- Способствовать подготовке посольства к чрезвычайным ситуациям и управлению кризисными ситуациями
- Анализировать и оценивать информацию для выработки обоснованных рекомендаций
- Проводить исследования по вопросам, связанным с консульской программой в регионе
- Представлять посольство при общении с канадцами за рубежом, официальными лицами в Центральной Азии и коллегами-единомышленниками, а также другими собеседниками, такими как местные организации
- Развивать и поддерживать осведомленность о местных условиях и создавать сеть соответствующих контактов
- Осуществлять административную и финансовую деятельность в рамках программы и, при необходимости, выполнять другие связанные с этим обязанности.