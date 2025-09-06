Ричмонд
Оверчук: РФ и Азербайджан продолжают работу на уровне правительств и предприятий

Россия и Азербайджан продолжают сотрудничество на уровне правительств и компаний. Об этом сообщил вице-премьер Алексей Оверчук в рамках своего выступления на Восточном экономическом форумуе (ВЭФ) во Владивостоке.

— Буквально недавно мы проводили межправкомиссию в Астрахани, где обе стороны подчеркивали, что у нас экономических проблем нет. Мы очень хорошо понимаем друг друга и конструктивно работаем и на уровне экономических блоков правительств, и на уровне предприятий, бизнеса, — сказал Оверчук.

Он также отметил, что беспокойство вызывает присутствие внерегиональных игроков на Южном Кавказе. По его словам, существует опасение, что это может нарушить «сложившийся баланс в этом хрупком регионе», передает ТАСС.

1 сентября Оверчук заявил, что Москва работает над улучшением отношений с Азербайджаном, поскольку экономическое сотрудничество является важным фактором для этих стран. Чиновник также рассказал о межправительственной комиссии, на которой стороны обоих государств отметили развитие экономического сотрудничества.

Президент России Владимир Путин также подтвердил, что в отношениях России и Азербайджана присутствуют проблемы, но интерес к развитию связей все расставит на свои места.

На ВЭФ также выступил советник российского президента, ответственный секретарь по подготовке и проведению Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков. Он отметил, что президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп пришли к соглашению о сближении своих позиций, что фактически способствовало улучшению отношений между двумя странами.

