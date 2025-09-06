Ричмонд
Путин отметил усилия народной дипломатии в российско-китайских связях

Российско-китайский комитет дружбы был создан по соглашению президентов РФ и КНР в 1996 году.

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам 15-го пленарного заседания Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, подчеркнув вклад народной дипломатии в укрепление двусторонних отношений.

«Значимую роль в наращивании многоплановых российско-китайских связей играют активные усилия народной дипломатии, в том числе по линии вашего комитета. Благодаря эффективной работе комитета реализуются десятки совместных коммерческих, гуманитарных и просветительских проектов», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что комитет уже более 25 лет способствует продуктивному взаимодействию научных центров и вузов, культурных и спортивных организаций, женских, молодежных и студенческих объединений, предпринимательских и журналистских союзов.

Путин также напомнил, что в 2025 году отмечается 80-летие общей победы во Второй мировой войне, после которой традиции дружбы и взаимопомощи стали надежной основой для развития стратегического партнерства между Россией и Китаем.

«Рассчитываю, что в ходе пленарного заседания вы подробно обсудите актуальные вопросы двусторонней повестки, а выдвинутые инициативы будут способствовать дальнейшему укреплению дружбы и взаимопонимания между народами России и Китая», — добавил президент.

Российско-китайский комитет дружбы был создан по соглашению президентов РФ и КНР Бориса Ельцина и Цзян Цзэминя в 1996 году. Его целью является укрепление сотрудничества двух стран и реализация совместных проектов.

