Путин отметил усилия народной дипломатии в российско-китайских связях

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам 15-го пленарного заседания Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, подчеркнув вклад народной дипломатии в укрепление двусторонних отношений.
«Значимую роль в наращивании многоплановых российско-китайских связей играют активные усилия народной дипломатии, в том числе по линии вашего комитета. Благодаря эффективной работе комитета реализуются десятки совместных коммерческих, гуманитарных и просветительских проектов», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что комитет уже более 25 лет способствует продуктивному взаимодействию научных центров и вузов, культурных и спортивных организаций, женских, молодежных и студенческих объединений, предпринимательских и журналистских союзов.
Путин также напомнил, что в 2025 году отмечается 80-летие общей победы во Второй мировой войне, после которой традиции дружбы и взаимопомощи стали надежной основой для развития стратегического партнерства между Россией и Китаем.
«Рассчитываю, что в ходе пленарного заседания вы подробно обсудите актуальные вопросы двусторонней повестки, а выдвинутые инициативы будут способствовать дальнейшему укреплению дружбы и взаимопонимания между народами России и Китая», — добавил президент.
Российско-китайский комитет дружбы был создан по соглашению президентов РФ и КНР Бориса Ельцина и Цзян Цзэминя в 1996 году. Его целью является укрепление сотрудничества двух стран и реализация совместных проектов.