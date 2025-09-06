В Узбекистане расширят систему госуслуг в сфере юстиции — подробности

Кроме того, перед вступлением в брак больше не нужно будет носить медицинские справки в ЗАГС, а военнообязанным — документы о смене местожительства в отделы по делам обороны. Все эти данные будут появляться в онлайн-режиме автоматически на соответствующих информационных ресурсах.