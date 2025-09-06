В Узбекистане расширят систему госуслуг в сфере юстиции — подробности

ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Для снятия бюрократических барьеров в Узбекистане предложили ряд нововведений, связанных с цифровизацией и автоматизацией работы госуслуг в сфере юстиции.
С презентацией мер ознакомился глава государства Шавкат Мирзиёев.
В частности, ежегодно по 80 видов услуг будут упрощать по принципу «три шага». Чтобы не образовывались живые очереди, установят 1 100 интерактивных киосков.
Кроме того, перед вступлением в брак больше не нужно будет носить медицинские справки в ЗАГС, а военнообязанным — документы о смене местожительства в отделы по делам обороны. Все эти данные будут появляться в онлайн-режиме автоматически на соответствующих информационных ресурсах.
Изменения затронут и сферу нотариальных услуг. Сегодня доля их онлайн-сервисов составляет всего 11%. Поэтому до 2027 года 20 нотариальных процедур перейдут на онлайн-оформление, а также изменится идентификация — больше не понадобится оригинал документа, удостоверяющего личность — при оказании нотариальных услуг личность будут проверять с помощью Face-ID.
Новшества коснутся сферы экспертизы. Шавкат Мирзиёев поручил укрепить материально-техническую базу региональных центров экспертизы и увеличить виды проводимых экспертиз с 15 до 25.
С помощью цифровых технологий и автоматизации будут внедрены новые виды экспертиз. Это минимизирует влияние человеческого фактора на результаты исследований.
Органы дознания, следствие и экспертные ведомства начнут обмениваться документами исключительно в электронном виде. Появятся такие услуги, как 3D-моделирование места ДТП, экспертиза видеотехники и фототехники.
Также в Узбекистане появится Палаты судебных экспертов страны.
А для повышения правовой грамотности среди населения на основе системы «Умное разъяснение» через электронные сервисы граждан будут уведомлять о новых нормативных документах.
Помимо прочего, заработает интернет-платформа AdliyaTV, где специалисты будут разъяснять законодательство простым и доступным языком.