Ричмонд
+32°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп сообщил о желании видеть Путина и Си Цзиньпина на саммите G20 в США

Саммите «Большой двадцатки» 2026 года пройдет в Майами.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил о желании увидеть российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите «Большой двадцатки» (G20), который пройдет в следующем году в Майами.

«Был бы рад их присутствию, если они захотят. Они могли бы приехать как наблюдатели. Не уверен, что они захотят быть наблюдателями. Но если они захотят, мы, конечно, можем это обсудить», — сказал американский лидер, отвечая на соответствующий вопрос.

Над подготовкой повестки саммита «Большой двадцатки» работает глава Минфина США Скотт Бессент. По словам американского лидера, «она будет сосредоточена на стимулировании экономического процветания».

Ранее стало известно, что российского лидера пригласили на саммит «Большой двадцатки» в Южной Африке, решение по нему он примет самостоятельно. Посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев уточнил, что на протяжении последних лет Москву на саммите «Большой двадцатки» представлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше