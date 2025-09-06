Трамп сообщил о желании видеть Путина и Си Цзиньпина на саммите G20 в США

Президент США Дональд Трамп заявил о желании увидеть российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите «Большой двадцатки» (G20), который пройдет в следующем году в Майами.
«Был бы рад их присутствию, если они захотят. Они могли бы приехать как наблюдатели. Не уверен, что они захотят быть наблюдателями. Но если они захотят, мы, конечно, можем это обсудить», — сказал американский лидер, отвечая на соответствующий вопрос.
Над подготовкой повестки саммита «Большой двадцатки» работает глава Минфина США Скотт Бессент. По словам американского лидера, «она будет сосредоточена на стимулировании экономического процветания».
Ранее стало известно, что российского лидера пригласили на саммит «Большой двадцатки» в Южной Африке, решение по нему он примет самостоятельно. Посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев уточнил, что на протяжении последних лет Москву на саммите «Большой двадцатки» представлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.