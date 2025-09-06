Осенний призыв 2025: что изменится для будущих новобранцев

На заседании были подведены итоги комплектования Вооруженных сил, других войск и воинских формирований в весенний период и поставлены задачи на осеннюю призывную кампанию, передает DKNews.kz.
В совещании приняли участие главнокомандующие видами Вооруженных сил, начальники департаментов, главных управлений ведомства, Национального университета обороны РК, представители Главной военной прокуратуры, министерств здравоохранения, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, Службы государственной охраны, Пограничной службы КНБ и Национальной гвардии. В режиме видеоконференцсвязи к мероприятию подключились председатели региональных призывных, медицинских комиссий и другие должностные лица.
С основным докладом выступил начальник департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных сил генерал-майор Алмас Исабеков. Руководитель департамента напомнил о необходимости выполнения установок правительства по организации призыва на воинскую службу.
Об исполнении поручений на совещании доложили председатели призывных комиссий — руководитель аппарата акима города Алматы Ерлан Исабеков и заместитель акима Костанайской области Бакытжан Нарымбетов.
Итоги совещания подвел первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Султан Камалетдинов. Актуальными остаются вопросы укомплектования медицинских комиссий необходимыми врачами-специалистами, обеспечения призывных пунктов медицинским инструментарием и оборудованием. В отдаленных регионах не до конца решен вопрос подключения призывных пунктов к информационным ресурсам Министерства здравоохранения.
В этой связи генерал-лейтенант Султан Камалетдинов озвучил основные задачи по организации и проведению осеннего призыва. Обращено внимание на необходимость улучшения качества медицинского освидетельствования призывников и обеспечения комиссий квалифицированными специалистами узкого профиля. Обеспечение правопорядка и исполнение законодательных процедур, касающихся призыва, возложены на территориальные органы внутренних дел и подразделения военной полиции.
Указано также на необходимость тесного взаимодействия департамента воспитательной и идеологической работы Министерства обороны, центральных государственных и местных исполнительных органов в вопросах военно-патриотического воспитания допризывной молодежи.
Было отмечено, что оценка качества работы призывных комиссий местных исполнительных органов будет дана на следующем межведомственном совещании.