Осенний призыв 2025: что изменится для будущих новобранцев

В этой связи генерал-лейтенант Султан Камалетдинов озвучил основные задачи по организации и проведению осеннего призыва. Обращено внимание на необходимость улучшения качества медицинского освидетельствования призывников и обеспечения комиссий квалифицированными специалистами узкого профиля. Обеспечение правопорядка и исполнение законодательных процедур, касающихся призыва, возложены на территориальные органы внутренних дел и подразделения военной полиции.