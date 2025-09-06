На развитие башкирского Зауралья направили 160 млрд рублей.

Премьер-министр Андрей Назаров на полях инвестсабантуя, на пленарном заседании «INNOREGION: новые центры экономического роста», рассказал о стратегии развития Сибая и всего Зауралья.
По его словам, есть стратегия социально-экономического развития Зауралья до 2030 года. В Башкирии одними из первых в стране применили субрегиональный подход. Подобные методики, например, применяются для развития Дальнего Востока. В рамках стратегии за прошедшие шесть лет туда инвестировали порядка 160 млрд рублей. Сейчас инвестиционный портфель субрегиона насчитывает 243 проекта на 230 млрд рублей.
За минувшие семь лет в экономику Сибая инвестировали свыше 14 млрд рублей. За первое полугодие капиталовложения выросли более чем в 1,5 раза — до 893,8 млн рублей.
Форум стал площадкой для обсуждения и апробации передовых практик и техник, впоследствии тиражированных в российских регионах. В их числе — внедренный по инициативе Главы республики институт бизнес-шерифов. Благодаря их работе на более чем 18 тысячах предпринимательских часах в муниципалитетах рассмотрено свыше 26 тысяч проектов на триллион рублей. Создано порядка 28 тысяч рабочих мест. Прошедший в рамках инвестиционного сабантуя IV Международный форум бизнес-шерифов показал, что эта практика набирает обороты. В нем участвовало свыше 350 человек из 23 российских регионов.
Вторым предметом обсуждения стала программа защиты и поддержки инвестиций. В ее рамках «обнулили» требования для получения государственной поддержки, в шесть раз сократили количество предоставляемых документов и более чем в два раза — длительность принятия решений о предоставлении преференций и земельных участков.
В результате в десять раз увеличилось число поддерживаемых инвестиционных инициатив. Республика стабильно входит в тройку лучших регионов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.
Обсудили и реализацию идеологии «сквозных проектов» с международной синергией. Один из них — железная дорога «Сибай — Подольск — Новорудная», которая обеспечит прямой выход восточных районов Среднего и Северного Урала на Среднюю Азию и Китай. Сократит логистическое плечо на 250 км и свяжет уникальные месторождения цветных металлов (Подольское, Северо-Подольское, Восточно-Подольское и Юбилейное) и перерабатывающие предприятия, в том числе в Сибае. Потенциальный грузооборот составит до 14 млн тонн в год.
Говорили и о том, что в Зауралье сконцентрированы крупнейшие месторождения медно-колчеданных руд (Учалинское, Сибайское, Подольское, Юбилейное). Их уникальность — не только в запасах, но и в комплексном составе руд, содержащих, помимо меди, цинк, золото, серебро. Они формируют костяк металлодобывающего кластера.
Сейчас активно ведется работа по привлечению инвестиций в создание производств по выпуску металлопроката, катодной меди, золотосодержащих и сверхпрочных сплавов, а в перспективе — и компонентов для микроэлектроники и машиностроения.
В конечном итоге башкирское Зауралье должно позиционироваться в России и мире как особый субрегион, богатый природными ресурсами, культурно-историческим наследием и промышленным потенциалом, завершил свой доклад Андрей Назаров.
