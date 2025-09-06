На развитие башкирского Зауралья направили 160 млрд рублей.

Форум стал площадкой для обсуждения и апробации передовых практик и техник, впоследствии тиражированных в российских регионах. В их числе — внедренный по инициативе Главы республики институт бизнес-шерифов. Благодаря их работе на более чем 18 тысячах предпринимательских часах в муниципалитетах рассмотрено свыше 26 тысяч проектов на триллион рублей. Создано порядка 28 тысяч рабочих мест. Прошедший в рамках инвестиционного сабантуя IV Международный форум бизнес-шерифов показал, что эта практика набирает обороты. В нем участвовало свыше 350 человек из 23 российских регионов.