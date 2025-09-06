AP: ЕС обсудит с США новые антироссийские санкции на переговорах 8 сентября

Чиновники Евросоюза 8 сентября проведут в Вашингтоне переговоры о введении новых санкций против России. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники.
По их данным, делегацию возглавит специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О’Калливан. В ходе встречи, которая пройдет в Министерстве финансов США, планируется обсудить инструменты экономического давления на Россию, включая возможное введение новых санкций.
В переговорах примут участие представители Госдепартамента, Аппарата представителя США на торговых переговорах и Белого дома.
Ранее сообщалось, что ЕК хочет навсегда запретить странам ЕС покупать российские энергоресурсы.
Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.Читать дальше