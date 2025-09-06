Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Советник Путина рассказал о его договорённости с Трампом на Аляске

Недавние переговоры между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске привели к заметному сближению позиций двух государств. Об этом РИА «Новости» на полях ВЭФ рассказал советник президента РФ Антон Кобяков.

Источник: Life.ru

«Он (ВЭФ) проходит после очень важных событий, когда наш президент и президент Трамп договорились сблизить позиции, фактически улучшив отношения», — отметил Кобяков.

Напомним, что встреча президентов РФ и США на Аляске прошла 15 августа 2025 года. По словам советника главы РФ Юрия Ушакова, в ходе переговоров стороны условились о дальнейших шагах по украинскому вопросу.

Ранее советник президента РФ Кобяков заявил, что нормализация отношений между Россией и США поможет быстрее урегулировать украинский кризис. По его словам, «словесное жонглирование» между странами этому не помешает.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше