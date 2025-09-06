Майя Санду приняла верительные грамоты послов ряда стран, в том числе Республики Беларусь

Олег Озеров прибыл в Кишинев в октябре 2024 года, но был приглашен в МИД для вручения копии грамот лишь спустя три недели, а оригинал президенту Молдовы так и не имел возможности отдать. Сам российский дипломат отмечал прессе, что этот факт «как минимум, вызывает недоумение», тем более, учитывая, что уже был и агреман, и вручение копий верительных грамот. Российская сторона, однако, надеется, что здравый смысл победит, — отмечал глава российского диппредставительства в Кишиневе.