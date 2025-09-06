Майя Санду приняла верительные грамоты послов ряда стран, в том числе Республики Беларусь

КИШИНЕВ, 6 сент — Sputnik. Президент Республики Молдова Майя Санду приняла в пятницу верительные грамоты от восьми новых аккредитованных послов, в том числе посла Республики Беларусь Анатолия Бубена.
Также верительные грамоты молдавскому президенту вручили посол ЕС в Молдове Ивона Дарья Пёорко-Бермиг, посол Германии Хуберт Книрш, посол Ирландии Майлс Гейран, посол Израиля Йорам Эльрон, посол Италии Джузеппе Мария Перриконе, посол Норвегии с резиденцией в Бухаресте Хильде Свартдал Лунде, посол Швеции Петра Лярке.
Отметим, что верительные грамоты от посла России в Молдове Олега Озерова Санду так и не приняла. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что посольство России в Кишиневе сталкивается с дискриминационным отношением со стороны молдавских властей.
Олег Озеров прибыл в Кишинев в октябре 2024 года, но был приглашен в МИД для вручения копии грамот лишь спустя три недели, а оригинал президенту Молдовы так и не имел возможности отдать. Сам российский дипломат отмечал прессе, что этот факт «как минимум, вызывает недоумение», тем более, учитывая, что уже был и агреман, и вручение копий верительных грамот. Российская сторона, однако, надеется, что здравый смысл победит, — отмечал глава российского диппредставительства в Кишиневе.