Владимир Сальдо заявил, что коллективный Запад манипулирует темой детей, проживающих в новых регионах России. Об этом губернатор Харьковской области сообщил РИА Новости во время Восточного экономического форума.
«Все, что связано с детьми, конечно же, вызывает сразу же сочувствие. Происходит манипуляция именно проблемами, связанными с детьми. Это очень искусно используются западной пропагандистской системой, которая эту тему постоянно эксплуатирует», — прокомментировал глава Херсонской области.
Владимир Сальдо отметил, что в регионе отсутствуют проблемы с обеспечением и поддержкой детей. Вместе с тем, он подчеркнул, что западные СМИ игнорируют случаи гибели несовершеннолетних от обстрелов ВСУ.
Херсонская область вошла в число субъектов Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Однако украинская сторона не признала этот факт и продолжает обстрелы, утраченных территорий.
Читайте также: Артиллерия России уничтожила вражеские позиции в Днепропетровской области.
Подписывайтесь на «МК» в МАХ. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.