Демешин договорился о внедрении электросудов в Хабаровский край на ВЭФ-2025

На юбилейном Восточном экономическом форуме во Владивостоке правительство Хабаровского края заключило соглашение о сотрудничестве с Росморречфлотом и компанией «Эмпериум». Документ предусматривает внедрение электросудов на городских и пригородных маршрутах, сообщил губернатор Дмитрий Демешин в своём Telegram-канале.