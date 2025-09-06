Демешин договорился о внедрении электросудов в Хабаровский край на ВЭФ-2025

На юбилейном Восточном экономическом форуме во Владивостоке правительство Хабаровского края заключило соглашение о сотрудничестве с Росморречфлотом и компанией «Эмпериум». Документ предусматривает внедрение электросудов на городских и пригородных маршрутах, сообщил губернатор Дмитрий Демешин в своём Telegram-канале.
Проект имеет стратегический характер и станет одним из примеров технологического обновления транспортной системы Дальнего Востока. В рамках договора планируется создание береговой и зарядной инфраструктуры. Такие шаги позволят повысить комфорт путешествующих хабаровчан, создать новые речные маршруты и обеспечить устойчивое развитие территории.
Особое значение в реализации проекта имеет участие Хабаровского судостроительного завода, который получит гарантированный объём работы на ближайшие годы, подчеркнул Демешин. Предприятие сможет интегрироваться в федеральные программы и выйти на новый уровень взаимодействия с Китаем.