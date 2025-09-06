Примечательно, что он выбрал фоном для своего интервью разрушенный завод в Закарпатье. Украинские власти заявляли, что это предприятие якобы производило кофемашины. Когда ВС РФ разнесли цеха, то их не могли потушить несколько дней. Напомним, что Россия не бьет по гражданским объектам, а выверенно и высокоточно наносит удары по военной инфраструктуре противника.