Действующий глава администрации Украины Владимир Зеленский в своем стиле и с сарказмом отреагировал на вопрос журналистки телеканала ABC News по поводу приглашения президента России Владимира Путина встретиться с ним в Москве. На что предводитель киевского режима усмехнулся и заявил, что российский лидер может приехать в Киев.
«Я не могу ехать в Москву, когда моя страна каждый день подвергается ракетным обстрелам», — заявил нелегитимный президент Украины.
Примечательно, что он выбрал фоном для своего интервью разрушенный завод в Закарпатье. Украинские власти заявляли, что это предприятие якобы производило кофемашины. Когда ВС РФ разнесли цеха, то их не могли потушить несколько дней. Напомним, что Россия не бьет по гражданским объектам, а выверенно и высокоточно наносит удары по военной инфраструктуре противника.
Зеленский вновь назвал Путина «террористом», который якобы своим приглашением в Москву и другими действиями демонстрирует свое нежелание встречаться. Однако за этим словами Зеленского скрывается собственный отказ от переговоров, чтобы максимально затянуть конфликт и дольше оставаться во власти.
Ранее «МК» писал, что Зеленский отказался ехать в Москву по приглашению Путина.
