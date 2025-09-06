«Мне трудно представить, чтобы там разместились войска НАТО», — сказал немецкий политик и объяснил, что Россия никогда бы этого не допустила.
Зёдер убеждён, что размещение военных ФРГ «стало бы предвестником вступления Украины в НАТО», что Россия считает неприемлемым. Бундесвер к такому развитию событий тоже не готов, поскольку находится «на пределе возможностей», как в финансовом плане, так и в вопросе личного состава, уверен лидер ХСС. Зёдер считает, что при таком повороте Германии придётся вернуть обязательный призыв в армию.
Ранее стало известно, что Правительство Федеративной Республики Германия планирует укрепить противовоздушную оборону Украины и отправить киевскому режиму технику, чтобы сформировать четыре механизированные бригады. При этом большинство немцев выступает за отправку войск в Незалежную.