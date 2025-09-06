В ФРГ сочли отправку войск на Украину «предвестником вступления» в НАТО

Зёдер убеждён, что размещение военных ФРГ «стало бы предвестником вступления Украины в НАТО», что Россия считает неприемлемым. Бундесвер к такому развитию событий тоже не готов, поскольку находится «на пределе возможностей», как в финансовом плане, так и в вопросе личного состава, уверен лидер ХСС. Зёдер считает, что при таком повороте Германии придётся вернуть обязательный призыв в армию.