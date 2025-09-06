Губернатор Красноярского края наградил врачей кардиоцентра в честь 15-летия клиники

«Вы оказываете помощь жителям 30 регионов страны и являетесь одним из лидеров российского здравоохранения, — обратился к коллективу Михаил Котюков. — Вы первыми беретесь за новые методы, за вами следуют другие. Работы немало, но вы достойно справляетесь со всеми задачами».