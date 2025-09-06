Губернатор Красноярского края наградил врачей кардиоцентра в честь 15-летия клиники

Об этом рассказали в пресс-службе правительства Красноярского края.
Губернатор Михаил Котюков принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 15-летию Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии. В театре оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского состоялась церемония вручения государственных наград врачам, спасающим жизни пациентов со всей Сибири.
За годы работы центр провел около 80 тысяч операций, оказав помощь жителям 30 регионов России. Уникальное медицинское учреждение принимает пациентов всех возрастов — от новорожденных до 101-летних.
«Вы оказываете помощь жителям 30 регионов страны и являетесь одним из лидеров российского здравоохранения, — обратился к коллективу Михаил Котюков. — Вы первыми беретесь за новые методы, за вами следуют другие. Работы немало, но вы достойно справляетесь со всеми задачами».
В ходе торжественной церемонии заведующему клинико-диагностической лабораторией Джону Грищенко было присвоено звание «Заслуженный врач РФ». Доктора Эдуард Иваницкий и Константин Ильиных были награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Доктор Марк Ганкин и старшая медсестра Евгения Осипова получили знак отличия Красноярского края «За трудовые заслуги».
Особой частью вечера стало присутствие пациентов, в том числе Ульяны Мазур, прооперированной в первые дни работы центра. К юбилею учреждения выпущена книга «Галактики кардиохирургии» авторства главного врача Валерия Саковича, документируя уникальные клинические случаи и историю развития кардиохирургии в регионе.
Центр продолжает оставаться флагманом сердечно-сосудистой хирургии в Сибири, внедряя передовые методики лечения и спасая тысячи жизней ежегодно.