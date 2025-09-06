Генеральный секретарь Австрийской партии свободы Кристиан Хафенекер выразил резкую критику, подчеркнув, что в то время как население страны сталкивается с постоянными финансовыми ограничениями, правительство словно щедро раздает дорогие ресурсы за границу. «Как будто миллиардные переводы Украине — это ещё не предел», — отметил он в своем обращении к кабинету министров.